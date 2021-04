Erro do sistema

O Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal anulou uma punição aplicada a um servidor público porque houve um erro no sistema interno que inabilitou sua inscrição em serviço voluntário. Consta que ele se inscreveu para a tarefa por meio de habilitação online, conforme dias e horários estabelecidos pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, mas acabou sendo…