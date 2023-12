O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve, por unanimidade, entendimento de que é da responsabilidade do poder público municipal o fornecimento ao paciente de medicação “toxina botulínica tipo A de 100U”, trimestralmente, diante do quadro crônico de enxaqueca apresentado pela servidora, além de fibromialgia e neuralgia do trigêmeo.

A ação foi ajuizada na comarca de Macau, tendo sido a autora diagnosticada como portadora de enxaqueca crônica migrâmea, fibromialgia e neuralgia do trigêmeo, doenças neurológicas que lhe causam dores na cabeça e são refratárias à medicação convencional, tendo sido prescrito o uso trimestral de duas ampolas da referida toxina.

Assim, o Município de Guamaré (RN) informou que se trata de medicação de alto custo e que o seu fornecimento estava suspenso, pois dependente de licitação. Em primeira instância foi determinada a interrupção do fornecimento, mas na Corte Estadual, decidiu-se o seguinte: “Diante disso, afigura-se como obrigação do Município de Guamaré, conforme indicado na sentença, o custeio do tratamento da parte autora, considerando as especificidades do quadro clínico da paciente, portadora de enxaqueca crônica migrânea, fibromialgia e neuralgia do trigêmeo, e a incapacidade financeira daquela de arcar com os custos do tratamento”.