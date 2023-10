A Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 15 mil por danos patrimoniais a uma empregada. A sentença foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Um apóstolo da instituição teria chamado os trabalhadores da congregação, que estavam em greve, de “pessoas imundas, incrédulas, avarentas e endemoniadas”.

Uma testemunha disse que as ofensas foram proferidas durante um culto em que estavam presentes milhares de pessoas. O pastor, fora de si, desse que “os funcionários que estavam em greve não eram dignos de trabalharem lá, eram ingratos”, além de prometer mandar todo mundo embora e terceirizar o serviço.

A juíza que sentenciou disse que a crença religiosa não pode ser desculpa para agredir pessoas. “Palavras impensadas ditas em púlpito diante de milhares de pessoas (fiéis seguidores), devem ser frontalmente repudiadas pelo poder Judiciário, não se tratando de uma afronta à liberdade religiosa ou controle das pregações, mas de coibir abusos praticados, que poderiam incitar violência na multidão”, pontuou. (Processo 1000611-42.2023.5.02.0003).