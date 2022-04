Empréstimo fraudulento

Dídimo Heleno

Uma idosa ingressou com ação em desfavor de um banco sob a alegação de que é aposentada e, em meados de junho de 2021, se surpreendeu com o lançamento de um crédito em sua conta corrente no valor de R$ 5.543,16, que foi depositado pela instituição financeira. Ela disse que jamais contratou esse empréstimo e comunicou a recusa ao…