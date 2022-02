Em nome da fé

Se você é daquele tipo de fiel que costuma prestar assistência espiritual e social em benefício de sua comunidade religiosa, saiba que tudo isso deve ser voluntário e sem qualquer vínculo de emprego com a igreja ou outra instituição a que estiver vinculado. Tudo deve ser feito com base na fé, nada mais. Foi assim que entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, mantendo…