Em benefício do réu

Dídimo Heleno

Ao julgar a Apelação Cível nº 0002635-41.2016.8.27.2725 no último dia 1º, a desembargadora Jacqueline Adorno, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, absolveu um ex-prefeito que havia sido condenado por ato de improbidade administrativa, incurso nas penas do art. 11, II, da Lei 8.429/92 porque teria descumprido ordem judicial de prover…