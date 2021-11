Dídimo Heleno

“Quero ser presidente da maior entidade de representação da nossa classe — em nosso país — para, primeiramente, resgatar o respeito e a dignidade da nossa atividade: advogar. Advogar é representar um cidadão em seus direitos e garantias. Advogar significa ser o instrumento da cidadania”. Foram com essas palavras que o advogado Alfredo Scaff Filho justificou os motivos que o levaram a disputar a presidência da OAB Paulista.

Em outro trecho da sua manifestação, publicada no site Conjur, ele diz: “A advocacia precisa ser destravada com estímulo responsável acerca da publicidade nas redes sociais, que fazem parte do nosso cotidiano. Somente a OAB não enxerga que o mundo mudou e a advocacia também. Nossos colegas se sentem desamparados e abandonados pela entidade. Quero ser presidente para que o jovem colega, recém-ingressado, se sinta seguro e confortável na arte de advogar; com respeito e igualdade de tratamento perante os poderes, com orientação constante e cursos de aperfeiçoamento com preços módicos. Manteremos um diálogo incessante com os poderes para que possamos atingir as nossas conquistas com serenidade e respeito perante a sociedade”.

Sobre o porte de arma para advogados, defendeu: “Vamos exigir isonomia com o Ministério Público e com o Judiciário — algo muito simples. Requer quem quer. Ninguém é obrigado a ter um porte. Mas quem se sentir confortável deve ter a chance isonômica daqueles que já o têm”. E completou: “A advocacia exige coragem. A advocacia exige respeito. A advocacia tem que recuperar sua dignidade. O advogado é essencial à paz e ao progresso social!”.

E finaliza: “Cresci numa família do interior do Brasil, onde meu saudoso pai ensinava a todos que o respeito é a dignidade do homem e dizia para lutarmos a vida toda para não nos tornamos indignos. Indigno é aquele que não fala a verdade. É a pessoa que se esconde atrás de um personagem, que se mostra ao bel-prazer de sua plateia. Indigno é aquele que busca algo para si mesmo, mas se propaga ardilosamente no coletivo. Indigno é aquele que usa as pessoas como a semelhança de um embrulho de pão”.