Dídimo Heleno

Recentemente aposentado da Suprema Corte, o ex-ministro Ricardo Lewandowski saiu, mas não sem antes decidir que as acusações feitas pelo advogado Tacla Duran, que afirma ter sofrido tentativa de extorsão e perseguição por parte do ex-juiz e hoje senador Sergio Moro e do ex-procurador da República e hoje deputado federal Deltan Dallagnol, devem permanecer tramitando no STF.

Essa decisão atende ao pedido da Procuradoria Geral da República e foi publicada um dia antes de Lewandowski se aposentar. “Verifico que, ao menos nesta fase inicial, a competência para a supervisão e apuração dos fatos noticiados no presente expediente é do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102, I, b, da Constituição da República. Aplica-se ao caso o precedente firmado na Ação Penal 937/DF quanto à prorrogação da competência, considerando que, segundo a PGR, alguns dos supostos atos podem ter sido praticados no exercício de cargos com foro especial por prerrogativa de função”, diz na decisão. (Pet 11.128).