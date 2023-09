Dídimo Heleno

Para o Superior Tribunal de Justiça as medidas alternativas se mostram mais adequadas do que a prisão preventiva nos casos de pessoas flagradas com pouca quantidade de drogas e quando o crime imputado não tiver sido cometido com uso de violência ou grave ameaça a terceiro.

Foi com esse entendimento que o ministro Sebastião Reis, do STJ, determinou a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas em favor de um homem preso em São Paulo por tráfico de entorpecentes. Ele estava com um “tijolo” de maconha de 385 gramas, o que o permitiria fazer mais de 700 cigarros, segundo a perícia.

O juiz de primeiro grau decretou a prisão do homem, que impetrou habeas corpus ao Tribunal Paulista, que negou o seu pedido. Ao bater às portas do STJ a defesa logrou êxito. O relator considerou o réu tecnicamente primário e de bons antecedentes e disse, ainda, que a quantidade de entorpecente traficada é ”diminuta”. (HC 186.350).