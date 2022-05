Dormindo no baú

Dídimo Heleno

Um motorista de caminhão de Ipatinga (MG) era obrigado a pernoitar no próprio baú do veículo e, por isso, o Tribunal Superior do Trabalho considerou que as más condições do serviço a que o empregado foi submetido justifica a reparação no valor de R$ 5 mil. O seu contrato de trabalho com a Martins Comércio e Serviços de Distribuição teve início em…