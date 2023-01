Doença sem cura

Dídimo Heleno

Além da destruição das sedes dos Poderes em Brasília, no último dia 8, outro patrimônio público vilipendiado foi a língua portuguesa. O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, em entrevista concedida ontem durante o ato que marcou o encontro de todos os govenadores e chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário, ao responder uma pergunta sobre se…