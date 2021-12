Doação inválida

Ao julgar a Apelação Cível nº 0002096-38.2017.8.27.2726 o desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, do Tribunal de Justiça do Tocantins, entendeu que a doação de imóvel realizada a pessoa jurídica de direito privado, com ausência de interesse público, é nula, uma vez que levada a efeito sem a observância do art. 16 da Lei Orgânica do Município de Miranorte, assim como do art. 17…