Dídimo Heleno

Ainda no longínquo ano de 2012 foi julgada uma ação indenizatória contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), na Justiça Federal, Seção Judiciária do Tocantins, onde se postulava a reparação de danos materiais e morais por conta da morte de uma mulher, quando esta trafegava entre as cidades de…