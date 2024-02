Em Santos (SP) a juíza da 3ª Vara de Família e Sucessões determinou o divórcio pós morte, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, em decorrência do falecimento de um dos cônjuges após a citação no processo.

A julgadora disse que a jurisprudência vem admitindo o decreto do divórcio nessas condições e no curso da ação, desde que manifesta a vontade das partes em se divorciar e for precedida da regulamentar comunicação à parte contrária, pela citação.

No caso, o casal não havia adquirido bens durante o casamento e a certidão de óbito não indicou a existência de outros deixados, razão pela qual a magistrada afirmou não haver necessidade da sucessão processual, decretando de pronto o divórcio. O número do processo não foi divulgado.