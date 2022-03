Divórcio pós morte

Tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei de autoria do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT), que pretende alterar o Código Civil para possibilitar o divórcio após a morte de um dos cônjuges. Isso poderá ocorrer desde que a ação tenha sido iniciada antes do falecimento do parceiro ou parceira, possibilitando que os herdeiros possam dar andamento, a não ser que o processo seja julgado…