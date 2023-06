Dídimo Heleno

Os atos oriundos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante a ditadura militar são imprescritíveis e cabe indenização por danos morais e materiais deles decorrentes, segundo a Súmula 647 do Superior Tribunal de Justiça. Foi assim que a titular da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo decidiu para condenar o governo paulista a indenizar um preso político detido pelas forças de segurança e que foi torturando. O valor indenizatório foi arbitrado em R$ 50 mil.

O indenizado, Vlademir Salomão Amarante, foi preso em 1968 durante o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), exatamente no dia 12 de outubro daquele ano, no sítio Murundu, na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Ele, além de torturado, foi demitido do hospital em que trabalhava e conviveu com a constante vigilância da ditadura por doze anos. Ele é advogado e hoje está com 77 anos.

A juíza do caso, então, decidiu: “A responsabilidade civil do Estado vem disciplinada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que acolheu a responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Aqui são desconsiderados os elementos subjetivos — dolo e culpa —, sendo suficiente a demonstração da ação do Estado, o dano sofrido e sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre ambos”. (Processo 1002482-36.2023.8.26.0053).