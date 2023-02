Dinheiro de cliente

Dídimo Heleno

Um advogado paranaense foi condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais em razão de ter ficado com o dinheiro do cliente. Ele advogava para um idoso e o objetivo era receber diferenças dos expurgos inflacionários da caderneta de popança. Essa decisão é da 8ª Câmara Cível do Tribunal e Justiça do Paraná.

O causídico atuou em ação…