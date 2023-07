Dídimo Heleno

Ninguém duvida que a profissão de advogado é uma das mais estressantes. Para conseguir sucesso na carreira é preciso, segundo o causídico Sérgio Rodrigo Russo Vieira, observar algumas questões. Ele diz que para além da habilidade exclusivamente técnica, existem várias características que podem ajudar. “Para ter sucesso atuando como um advogado, saber trabalhar é importante, dominar o conteúdo técnico é fundamental, mas para alcançar seus objetivos é preciso bem mais que isso. Organização, planejamento e persistência fazem parte do hall de habilidades necessárias”, diz Vieira. Seguem as dicas:

Especialize-se em uma área específica do Direito: o mercado jurídico está cada vez mais exigente e competitivo, por isso, investir em tornar-se um especialista e aprofundar seus conhecimentos e habilidades em uma área específica pode ser um diferencial importante.

Invista em networking: estabelecer e manter uma rede de contatos sólida é fundamental para crescer na carreira de advogado, participe de eventos, congressos e conferências da área jurídica, onde poderá conhecer e interagir com profissionais influentes e experientes, interaja!.

Seja proativo e vá além: não espere que as oportunidades caiam do céu. Seja proativo na busca por experiências enriquecedoras, participe de projetos, trabalhos voluntários e estágios que ampliem seus horizontes e habilidades. Mostre iniciativa, vá além das expectativas e demonstre sua vontade de aprender e crescer, essa é a chave!

Cultive uma reputação sólida: sua reputação profissional é um dos ativos mais valiosos que você pode ter. Seja ético, honesto e comprometido com a excelência, cumpra seus compromissos e trate todos com respeito e profissionalismo.

Seja um eterno aprendiz: a educação não acaba com o diploma de Direito. Mantenha-se atualizado e nunca pare de aprender, acompanhe as mudanças legislativas, esteja atento às inovações tecnológicas e explore novas áreas, faça cursos de especialização, participe de workshops e leia livros relacionados à sua área de atuação.

Sergio Rodrigo Russo Vieira formou-se em Direito em 2006 na Universidade Salvador, assumiu o cargo de Sócio Diretor do escritório Nelson Wilians Advogados em Manaus, que é atualmente é o maior escritório do país e conta com filiais em todos os Estados da Federação, empregando cerca de 2.000 colaboradores e com 450.000 processos ativos em sua base.