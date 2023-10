Foi determinada pela Justiça a penhora de R$ 100 mil de uma ex-oficiala da Marinha que, em primeira instância, havia obtido o direito à licença-maternidade em razão da gravidez de sua esposa, mas tal benefício foi revertido em grau de recurso, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que ela não teria direito por falta de legislação específica, por isso terá que devolver o valor à União.

A agente das Forças Armadas se casou com outra mulher e, após realização de fertilização in vitro, a sua esposa engravidou de gêmeos. Ela requereu a licença-maternidade, mas foi informada de que só poderiam ser concedidos, no máximo, cinco dias, a título de licença-paternidade. Ela, então, ingressou com ação judicial e em primeira instância foi-lhe concedido o afastamento remunerado por seis meses.

Ao analisar o apelo da Marinha, o TRF da 2ª Região acatou os argumentos, no sentido de que a Lei 13.109/15 regulariza o direito à licença para a gestante e para a adotante, não tratando a respeito de relacionamentos homoafetivos. A Advocacia Geral da União, que representa a Marinha no caso, pediu a devolução do valor pago durante os seis meses, atualizado, a título de reembolso.

A Corte entendeu que a concessão de licença-maternidade nas Forças Armadas se dá quando militares engravidam, “não sendo esta a hipótese dos autos, já que se trata de um relacionamento homoafetivo, constituído por mulheres, em que a gestação se deu em outro ventre, o da esposa da autora”. Considerou-se que a inexistência de lei que regulamenta a condição da militar impediria a concessão do benefício, uma vez que afrontaria os princípios da legalidade, isonomia e separação de poderes. (Processo 0028053-89.2018.02.5101).