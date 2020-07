Dídimo Heleno

Em recente artigo publicado no site Conjur, as advogadas Cláudia Herkenhoff e Bruna Lima trouxeram alguns entendimentos a respeito dos deveres do síndico em face da Covid-19. Para elas, ele deve resguardar a segurança, saúde e a vida dos condôminos, tomando medidas restritivas para o enfrentamento…