Dídimo Heleno

O desembargador João Rigo Guimarães, que durante anos atuou como juiz na comarca de Araguaina, aqui no Tocantins, foi eleito na quinta-feira, 1º/10, presidente do Tribunal de Justiça Tocantinense para o biênio 2021/2022. Por conta da pandemia do coronavírus, a sessão plenária de votação não foi aberta ao…