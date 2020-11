O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Helvécio de Brito Maia Neto, o 3º na linha sucessória ao Executivo, assume por 7 dias o Governo Estadual Tocantinense. Isso se dá porque o governador Mauro Carlesse e o seu vice, Wanderley Barbosa, entraram de férias. A transmissão do cargo aconteceu na manhã de quinta-feira, 26 de…