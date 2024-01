Em Porto Alegre (RS) a 6ª Vara Federal garantiu a um médico o abatimento mensal de 1% sobre o seu contrato de financiamento estudantil por ele ter atuado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia do Coronavírus. O profissional ingressou com ação contra a União, a Caixa e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e alegou ter trabalhado durante 12 meses na linda de frente do enfrentamento da Covid, no Hospital das Clínicas de Curitiba.

Com isso, disse que essa atuação lhe permite o abatimento na dívida em 1% ao mês, totalizando 12% ao ano. O FNDE discordou e disse que seria necessário uma análise prévia do Ministério da Saúde para a concessão do benefício. O juiz do caso, porém, observou que a legislação (Lei 14.024) permite o abatimento mensal do saldo devedor do Fies para os profissionais que atuaram junto ao SUS no combate à Covid. O benefício foi concedido.