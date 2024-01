Segundo decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, operadora de saúde não é obrigada a custear estimulação magnética transcraniana para tratamento de paciente com depressão, uma vez que existem outros tratamentos na lista do rol da ANS para a doença. A autora foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, pânico e depressão, por isso requereu o tratamento referido para a reabilitação psiquiátrica.

No curso do processo a operadora demonstrou que o tratamento requerido, além de não estar no rol da ANS, não tem eficácia comprovada para o caso da paciente. O relator disse que “o seguro de saúde não é obrigado a custear procedimento ou terapia não listado na ANS, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz e segura já incorporada”. (Processo 0010416-58.2021.8.17.2001).