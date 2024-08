O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou um dentista ao pagamento indenizatório por danos materiais e morais por falhas na prestação de serviços odontológicos.

O serviço teve início em 2012, quando começou um tratamento dentário que deveria ter sido concluído 14 meses depois, mas que durou oito longos anos. Não satisfeito com a demora, o paciente buscou a Justiça para ser reparado pelos danos sofridos.

Segundo o laudo pericial, ainda que os procedimentos do dentista tenham atendido às normas técnicas de qualidade, o tempo do tratamento excedeu a razoabilidade para a sua conclusão. Por meio de perícia descobriu-se que não havia justificativa para tamanho prolongamento do tratamento.

A defesa do profissional disse que o atraso se deu por conta do próprio paciente, que supostamente não teria comparecido regularmente às consultas e não seguiu as orientações de higiene bucal. Porém, a perícia concluiu que a falta de higiene não justificaria a extensão exagerada do serviço. O valor indenizatório foi arbitrado em 7 mil reais. (Processo 0708359-16.2020.8.07.0004).