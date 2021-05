Demora na baixa de gravame

Dídimo Heleno

Um banco foi condenado a pagar 4 mil reais por danos morais a um cliente por conta na demora injustificada na baixa do gravame de um veículo, que é um registro feito pelo Detran e que restringe a transferência do bem. Essa decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Os julgadores citaram precedentes da própria Corte Potiguar, destacando que…