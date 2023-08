Dídimo Heleno

O juízo da 10ª Vara do Trabalho de Guarujá (SP) reverteu dispensa por justa causa de um operador de atendimento que beijou a colega de trabalho durante o expediente. Detalhe: a moça é namorada dele. Para o julgador, não houve gravidade nem conotação sexual no comportamento romântico. O mundo está muito chato, essa que é a verdade. Chegamos ao ponto de um beijo na namorada provocar tanta balbúrdia.

O homem beijador atuava como terceirizado em um banco e teve o contrato rescindido por “incontinência de conduta”, com base no art. 482, alínea “b” da CLT. Ainda que a empregadora tenha argumentado que houve “troca de beijos, abraços e carícias”, o atendente disse que não passou de um “selinho”.

O magistrado disse que as fotos das câmeras de segurança apenas indicam “abraço e os corpos projetados para se beijarem”, não estando comprovada a alegação de cunho sexual. O juiz afirmou que pelo direito de propriedade, o empregador pode limitar a liberdade do trabalhador no que diz respeito às relações amorosas dentro da empresa, o denominado “princípio da cedência recíproca de direitos fundamentais”.

Contudo, o douto julgador entendeu que, por não haver alegação ou prova de advertência ou suspensão do empregado, a aplicação imediata da justa causa pelo fato violou o princípio da proporcionalidade. Sendo assim, o homem receberá todos os direitos devidos, tais como FGTS e multa de 40%, férias e 13º salário proporcional e multas (art. 468 e 477 da CLT).