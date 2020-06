Dídimo Heleno

Em voto proferido num recurso apelatório, a desembargadora Jacqueline Adorno, do Tribunal de Justiça do Tocantins, argumentou que à Administração não é conferida liberdade ilimitada, devendo sua atuação observar o princípio da legalidade. No caso, se trata da demissão de um servidor e, segundo o…