Dídimo Heleno

Jaylton Lopes Jr. era juiz vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas pediu demissão do cargo. Menos de um mês após ele recebeu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, efusivo, disse: “Retorno à advocacia com o mesmo entusiasmo de 16 anos atrás e com a mesma determinação e coragem dos anos de magistratura”, postou nas redes sociais.

Quando resolveu deixar a magistratura, em 4 de agosto deste ano, disse que havia trocado a toga para ser “um professor livre”. E acrescentou: “Nos últimos anos, no exercício da docência jurídica, eu me conectei a milhares de advogados de todo o Brasil. Isso reacendeu em mim a vontade de fazer justiça do lado de cá, como advogado, além de poder transformar vidas por meio do conhecimento”, discursou.

O agora advogado é sucesso na internet ministrando aulas, onde distribui dicas de Direito. No Instagram ele possui cerca de 153 mil seguidores e no Youtube tem mais de 21 mil inscritos. Ele é professor desde os 23 anos de idade e agora vai se dedicar integralmente às aulas e à advocacia privada.