O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou um advogado a indenizar uma mulher por danos morais e materiais por ter proposto uma ação sem o consentimento dela. O valor da condenação é de R$ 5.061 por danos materiais e R$ 14 mil por danos morais, além dos juros e correção.

Cópia do processo foi enviado ao Conselho de Ética da OAB Amazonas, ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas do TJAM, bem como ao Ministério Público do Amazonas para a apuração de eventual prática de crimes. A autora da ação disse que descobriu a demanda quando fazia busca no site JusBrasil e descobriu um crédito em seu nome no valor de mais de cinco mil.

O advogado disse que foi indicado por um terceiro para defender a autora da ação e que essa pessoa teria fornecido a documentação necessária. Disse, ainda, que tentou contato com a mulher para repassar o dinheiro ganho do banco, mas ela se recusou a receber, exigindo 10 mil reais a título de acordo, mas que depositou em juízo o valor que considerava justo.

O juiz de primeiro grau entendeu que o autor juntou ao processo documentos que a autora nega ter assinado e, além disso, verificou-se que as assinaturas constantes dos documentos foram grafadas incorretamente, ficando claro que não foi a parte quem os assinou. A Corte manteve a condenação. O número do processo não foi informado.