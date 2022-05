Deltan na OAB

Dídimo Heleno

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) está questionando o pedido de inscrição do ex-procurador Deltan Dallagnol na seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil. Os juristas alegam que o pretenso inscrito não teria idoneidade moral para o exercício da advocacia. Segundo alegam, a Lava Jato, liderada pelo ex-procurador em…