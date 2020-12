Dídimo Heleno

A OAB Tocantins, por meio do seu Conselho Estadual, se reuniu na última sexta-feira, 4/12, e, entre as pautas, estava a deliberação a respeito das contas da gestão do ex-presidente da entidade Walter Ohofugi, que foram rejeitadas por 25 votos a 2. Apenas os conselheiros Coriolano Santos Marinho e Nille…