O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou uma decisão e invalidou ato administrativo que eliminava um candidato com deficiência visual de um concurso para o cargo de instrutor de natação na cidade de Taubaté (SP). O julgador levou em conta que houve aprovação em primeiro lugar nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, tendo sido o candidato considerado apto no exame médico admissional, ressalvando que ele necessitaria do apoio de um auxiliar para o desempenho das atividades.

O candidato, então, havia sido excluído sob o argumento de que a sua deficiência o impediria de exercer a função. O julgador considerou que a necessidade de um auxiliar não pode ser considerada um impedimento, sendo um direito assegurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. (Processo 1012482-28.2023.8.26.0625).