No último dia 20 o professor João Rodrigues Portelinha, do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, defendeu memorial descritivo como requisito parcial para promoção docente à Classe E, Professor Titular, composto de quatro teses acadêmicas inéditas, de cuja banca fizeram parte os reitores doutora Joana Angélica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o doutor Luís Eduardo Bovolato, na Universidade Federal do Tocantins, além da professora Selma Pantoja, uma das maiores angolanistas do Brasil, e a professora Paula Ribeiro, presidente da Brazilian Population Studes Association, da Universidade Federal de Minas Gerais.

O professor João Rodrigues Portelinha é lotado no curso de Direito da UFT desde a sua fundação, sendo o seu decano. Possui múltiplas formações acadêmicas em vários países e participou ativamente do movimento estudantil SOS-Unitins para a constituição da UFT. Foi o primeiro coordenador do curso de Direito da UFT, numa época em que ainda funcionava no prédio da Unitins, sendo o único doutor na ocasião. Ele é, também, o primeiro angolano a ser titular de uma Universidade Federal. É membro da Academia Palmense de Letras.

No Brasil, o “professor catedrático” é também denominado de “professor titular”, sendo a categoria mais elevada da carreira docente universitária. O professor “Portelinha”, como é conhecido por alunos e amigos, é pós-doutor desde o ano de 2012, pela Universidade de Coimbra, Portugal, tendo sido orientado por Boaventura Santos. É autor dos livros “Crônicas de risos e lágrimas”, “O dia em que um Ngola descobriu Portugal”, “Simpa Vita – uma heroína esquecida”, além de ter participado da coletânea “Crônicas de uma nova cidade”, projeto da Academia Palmense de Letras, em que cada escritor retratou um lugar da capital tocantinense. Ele escreveu, ainda, os livros científicos “Dinâmica cultural em Angola sob o impacto da ocidental. Análise jurídico-sociológica – UnB, 1998”, “Costumes como fonte de Direito em Angola – análise jurídico-filosófica, Sofia-Bulgária, 1989”, “O pluralismo jurídico em Angola – Coimbra, 2011”, e Desconstruindo teorias – Brasil, 2010”. Há anos reside em Palmas com a família.