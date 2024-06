A Justiça Fedeal em Florianópolis (SC) condenou a União a indenizar em R$ 50 mil por danos morais e estéticos um ex-soldado do Exército que sofreu um acidente durante o serviço e, por conta disso, perdeu dois dedos de uma mão, tendo ficado com sequelas definitivas.

Tudo ocorreu em 2022 quando o homem, com 22 anos de idade, cortava madeira para uma janela do pavilhão de comando do batalhão em que servia. Ele recebeu atendimento médico e foi desligado da corporação em maio daquele ano, depois do término do serviço. O número do processo não foi informado.