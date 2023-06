Dídimo Heleno

O jurista Lenio Streck escreve para a revista eletrônica Conjur e, num recente artigo, mostrou-se indignado com a anulação do gol de bicicleta do atacante Rony, do Palmeiras, em jogo contra o Atlético Mineiro. Ele, segundo o VAR, estaria centímetros à frente do zagueiro e, portanto, impedido.

O articulista defende que esses centímetros são invisíveis ao olho humuno e, sendo assim, não trariam qualquer vantagem ao atacante, razão pela qual o gol não deveria ser anulado. O autor do artigo se diz irritado com essa “farra da ignorância do VAR”, o que denomina de “anarco-textualismo”.

O professor Streck explica o tal anarco-textualismo com um exemplo retirado de um livro dele mesmo: “Se uma lei proíbe que se leve cães na plataforma do trem, pareceria ridículo, patético e nescial que, por serem proibidos cães, houvesse passe livre para ursos, jacarés e quejandos. E seria muito bizarro que se proibisse a um cego que levasse o seu cão-guia. Ou até mesmo que uma criancinha levasse seu cão Yorkshire”.

O VAR, de fato, tem causado polêmicas com suas interferências muitas vezes exacerbadas. O professor-torcedor Streck não esconde sua indignação e lembra de “alguns pênaltis patéticos que são marcados todos os domingos por causa do toque de mão. Ele alerta que o futebol é ludopédio, ludicidade e “não deve dar azo a tecnocracias e árbitros tecnocratas que nunca chutaram uma melancia na vida”.

E finaliza: “Ou acabamos com essa pouca veronha antiesportiva ou ela acaba com o ludopédio. Parece que o gol de Rony foi a gota d’água. Foi o limite. A última fronteira. Proponho uma ludo-hermenêutica. Já chegam os estragos feitos pelo textualismo (ou anarco-textualismo) no direito”.