O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou em caráter provisório que sete irmãos paguem à mãe idosa, de 88 anos, pensão alimentícia. Ela propôs ação de alimentos pedindo auxílio financeiro aos rebentos, tendo sido determinado a cinco deles que arquem com 20% e mais dois que paguem 10%, uma vez que recorreram da decisão alegando que não têm condições de assumir tais despesas.

O relator destacou que o pedido da mãe tem fundamento na Constituição Federal, mais precisamente no art. 229, o qual diz que os filhos maiores têm o dever de auxiliar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Esse é um direito recíproco entre genitores e descendentes, sendo extensivo aos ascendentes. (Processo 5063807-59.2024.8.21.7000).