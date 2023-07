A juíza da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou uma entidade sem fins lucrativos ao pagamento de R$ 9 mil a título de indenização por dano existencial a um empregado que cumpria jornadas extenuantes. A julgadora explica que esse tipo de dano compromete o aproveitamento de atividades incorporadas ao modo de viver, “afetando as aspirações relacionadas ao projeto de vida da pessoa”.

No caso, o empregado exercia horas extras habituais, sendo que em alguns meses o trabalho extraordinário ultrapassava 42 horas, incluindo jornadas diárias superiores a 13 horas e ocorrências de supressão do intervalo interjornadas, que, segundo a previsão legal, é de 11 horas.

A magistrada explica em sua decisão que o dano existencial é uma espécie de dano extrapatrimonial. E que a simples realização de horas extras não dá ensejo a indenização por dano extrapatrimonial, mas a exigência de cumprimento de jornada exaustiva, por longo período de tempo, configura ato ilícito, capaz de gerar dano passivo de indenização.

A juíza disse que a dignidade do homem “está intrinsecamente relacionada com o tempo potencial de convívio em sociedade – família, amigos e membros da comunidade mais próxima –, ao trabalhar o homem é naturalmente ceifado deste convívio, agregando-se ao mundo ou comunidade do trabalho, que é outra parcela de sua dignidade humana. Para se considerar completo o homem deve ter ao menos um potencial tempo para o trabalho e tempo para a desconexão do trabalho”, concluiu. (Processo 1000822-91.2022.5.02.0010).