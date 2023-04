Dídimo Heleno

O pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, deixou de pagar R$ 70 mil em honorários advocatícios, o que motivou o juízo de Ubatuba (SP) a determinar a penhora do dízimo arrecadado pela referida congregação. O Senhor certamente não ficou satisfeito com a atitude do seu servo, que não quitou a dívida com o advogado.

Essa medida foi definida em razão da inexistência de bens suficientes para garantir a execução. A penhora, inclusive, foi estendida para todas as modalidades de doações feitas pelos fiéis da igreja, “em valores em espécie, na boca do caixa, através de arrecadação bancária ou eletrônica e durante cultos”. Para o julgador, esses montantes recebidos a título de dízimo se incorporam ao patrimônio da pessoa jurídica e, portanto, devem responder pelas obrigações. (Processo 0000304-47.2022.8.26.0642).