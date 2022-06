Dívida prescrita

Dídimo Heleno

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça Baiano entendeu que é válida a cobrança de dívida já prescrita pela via extrajudicial. A Corte julgou improcedente o pedido de uma consumidora que teve dívida inscrita no Serasa Limpa Nome. A autora alegou que o banco e um fundo de investimento efetuaram cobrança indevida de dívida…