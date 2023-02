Custas pelo Brasil

Dídimo Heleno

As famosas “custas judiciais” são, na verdade, o que se paga para ter acesso ao Judiciário. É, metaforicamente, o pedágio que do jurisdicionado para que as portas da Justiça se abram. Claro que, em muitas ocasiões, ele não encontra essa tal Justiça e as portas, na verdade, se fecham. Mas o fato é que, se você não é beneficiário da gratuidade da…