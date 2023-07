Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça Paulista manteve sentença de primeiro grau que condenou uma instituição de ensino a pagar indenização de R$ 20 mil a uma ex-aluna que descobriu, após anos, que o curso de graduação que ela concluiu não era reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Ela propôs a ação quando solicitou o seu histórico escolar em 2021 e ficou sabendo que o curso de bacharelado em teologia que havia feito entre 2013 e 2015 era, na verdade, um curso livre e não possuía reconhecimento. Pecado mortal.

A relatora do caso afirmou em seu voto que era responsabilidade da instituição, como fornecedora do serviço, comprovar que a autora tinha conhecimento de que o curso não era reconhecido quando assinou o contrato. “Conduta contrária consubstancia, evidentemente, verdadeira afronta ao direito do consumidor à informação e ainda ao direito de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva”, destacou. (Processo 1005121-60.2021.8.26.0291).