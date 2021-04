Cultos, missas e pandemia

Dídimo Heleno

Causou polêmica a decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, que no final de semana passado concedeu liminar para que municípios, estados e o Distrito Federal se abstenham de cumprir decretos que venham a proibir completamente a realização de celebrações religiosas presenciais na Páscoa, embora estejamos passando pelo pior momento da pandemia. O…