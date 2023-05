Dídimo Heleno

Em fevereiro, quando uma chuva torrencial destruiu grande parte da cidade de São Sebastião (SP) dois repórteres do jornal Estadão foram agredidos por cinco pessoas. A Polícia Civil apura a prática de vias de fato, constrangimento ilegal, ameaça e injúria. A repórter Renata Cafardo e o repórter fotográfico Tiago Queiroz estavam cobrindo o evento e entrevistaram alguns moradores de um condomínio, momento em que foram abordados por outros moradores do local.

Assim que os jornalistas se identificaram e revelaram o veículo em que trabalham a repórter foi chamada carinhosamente de “sua merda” e “comunista”. E também disseram que o Estadão seria “um jornal de merda”. Outras pessoas atacaram Queiroz (esse não é aquele) e tentaram tirar a câmera de suas mãos. Uma outra pessoa empurrou Renata, que caiu numa poça d’água.

Instado a se manifestar, o promotor Marcelo Otavio Ramos, da 3ª Promotoria de Justiça de São Sebastião, disse que a conduta dos moradores só ocorreu porque os jornalistas se negaram a apagar as imagens registradas e – vejam que impertinência! – insistiram em ficar no local. Para Otavio Ramos, os moradores agiram de acordo com o § 1º do artigo 1.210 do Código Civil, fazendo uso da própria força para manterem a posse do bem.

Para o promotor, os jornalistas invadiram o condomínio sem autorização dos moradores. Segundo a jornalista Renata, ela ficou na calçada em frente ao imóvel, apenas Queiroz entrou, mas após pedir autorização a dois funcionários. Para a defesa dos jornalistas, esse pedido de arquivamento antes do fim das investigações é incomum e que ainda faltam ouvir dois proprietários de imóveis no condomínio que estavam presentes no momento das agressões.