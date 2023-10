Antes do lançamento definitivo do tributo não é possível tipificar uma conduta como crime material contra a ordem tributária, conforme está previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90. O juiz Fábio Nunes de Martino, da icônica 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), utilizou o argumento para rejeitar denúncia do Ministério Público em desfavor de um empresário.

O julgador disse que o crédito tributário descrito na denúncia teve sua apuração iniciada em processo administrativo fiscal ainda pendente de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), ressaltando que o Ministério Público Federal se referiu ao total do crédito tributário e não apenas à parte que já foi constituída.

Para o juiz, não faz qualquer sentido dar continuidade à ação quando o caso ainda não foi definitivamente julgado pela Receita Federal. O advogado Lincoln Domingues, na defesa, disse que “usualmente, o reconhecimento de falta de justa causa para o exercício da ação penal, em crimes dessa espécie, decorre da ausência total de lançamento definitivo do tributo. Contudo, a decisão trouxe segurança jurídica ao jurisdicionado, pois deixou claro que, mesmo quando há constituição parcial de suposto crédito tributário que está em discussão administrativa, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, nem mesmo com relação ao montante definitivamente lançado”. (Processo 5034793-71.2023.4.04.7000).