Dídimo Heleno

“Ela era como se fosse da família”. “Eu até tenho amigos negros”. Essas duas frases são emblemáticas da nossa sociedade. Nada pode conter tanto preconceito embutido. É sempre importante lembrar que em janeiro deste ano foi sancionada a Lei 14.532, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. A pena, que era de um a três anos, foi aumentada para dois a cinco anos de reclusão. O racismo é entendido como um crime contra a coletividade, ao passo que a injúria racial se direciona ao indivíduo.

Tem se tornado comum as tristes cenas nos campos de futebol, em que atletas negros são atacados, como ocorreu recentemente com Vinícius Júnior, na Espanha. Aqui no Brasil também acontece com frequência e não são poucas as vezes em que pessoas são agredidas com palavras, gestos, cantos, arremesso de objetos e outras violências.

Desde 1989 a Lei 7.716 (Lei de Crime Racial) tipifica delitos provenientes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Contudo, a injúria racial era tipificada apenas no Código Penal. Agora, todos os crimes previstos na citada lei terão as penas aumentadas em um terço até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.

Em relação ao crime de injúria, com ofensa da dignidade ou decoro, em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, a pena é aumentada da metade se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Quando o crime for cometido por funcionário público no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, a pena será aumentada de um terço.

Caso a conduta ocorra “no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público”, será determinada pena de reclusão de dois a cinco anos e proibição de o autor frequentar, por três anos, locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais. A pena será de dois a cinco anos e multa quando o ato é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, incluindo postagens em redes sociais.