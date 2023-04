Dídimo Heleno

Uma auxiliar de enfermagem que estava na linha de frente do combate à doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo faleceu em junho de 2020 e os seus familiares ingressaram com ação pleiteando indenizações por dano material e moral. O TRT da 2ª Região, por sua 4ª Turma, confirmou tal direito.

Para a Corte Trabalhista há responsabilidade objetiva do empregador na preservação da saúde de seus empregados. Ficou estabelecido o valor de um terço do último e maior salário da empregada a título de dano material que será pago a cada um de seus dois familiares até a data em que ela viesse a completar 75 anos.

Cada um obteve, ainda, o direito a R$ 80 mil pela dor sofrida com a morte da esposa e mãe, aos 47 anos, em atividade de risco exercida durante a pandemia. Ficou comprovado nos autos que o salário da trabalhadora era fonte de sustento para o marido e filha. A Corte citou entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a obrigação de comprovar que a doença não foi adquirida no ambiente de trabalho e/ou por causa dele deve ser de quem emprega, não do contratado.

O relator do caso, Paulo Sérgio Jakutis, disse o seguinte: “Tendo-se em conta a atividade da obreira, creio mesmo impensável não se partir da presunção de que a doença foi adquirida no trabalho, permitindo-se, obviamente, que prova contrária fosse produzida. No caso dos autos, entretanto, tal prova não existiu”. Foi rejeitada a alegação do hospital de culpa da empregada por não ter seguido os protocolos sanitários da instituição, o que teria provocado a contaminação ou a evolução da doença, resultando no óbito.