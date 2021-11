Corte de água

Dídimo Heleno

Ao julgar o Recurso Inominado 0043412-17.2020.8.27.2729, cuja relatoria foi do juiz Nelson Coelho Filho, a 1ª Turma Recursal, aqui no Tocantins, entendeu que em havendo suspensão indevida do serviço de fornecimento de água por parte da concessionária, esta responde objetivamente pelos danos morais e materiais, bastando que seja demonstrado o nexo de causalidade entre o…