Dídimo Heleno

Foi dada a largada para a escolha do próximo desembargador ou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado Tocantins por meio do denominado “quinto constitucional”. A última vaga foi escolhida entre representantes da advocacia, tendo sido alçada à Corte a desembargadora Ângela Haonat. Agora o Ministério Público Tocantinense diz que a vez é dele, embora haja resistência por parte da OAB, que diz que, na verdade, a vaga é dela.

Bem, enquanto não se resolve esse imbróglio, o fato é que o Ministério Público está cada vez mais movimentado e os lances de bastidores começaram. No último dia 11 foi assinada pelo então Procurador-Geral do Ministério Público Luciano Cesar Casaroti a Portaria nº 852/2023, designando o “Promotor de Justiça/Chefe de Gabinete Abel Andrade Leal Júnior como Subprocurador-Geral de Justiça, a quem caberá substituir o Procurador-Geral de Justiça, para todos os efeitos, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 51, de 2 de janeiro de 2008, sem prejuízo de suas atribuições normais”.

Abel Júnior era o chefe de gabinete do procurador-geral Luciano Casaroti, que agora se afasta do Conselho para concorrer a uma das vagas do quinto constitucional. No caso da OAB, por exemplo, o presidente da instituição não pode concorrer a uma vaga do quinto, em razão de ser o próprio que comandará o processo de escolha.

No Ministério Público funciona de forma diferente, uma vez que o procurador-geral, ao se afastar, pode concorrer (art. 90, parágrafo único do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público). No caso, o chefe de gabinete foi alçado a subprocurador-geral no lugar do conselheiro José Demóstenes.

Segundo informações obtidas por esta coluna, Leal Júnior é o mais cotado para assumir a Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins. A elaboração da lista sêxtupla com os nomes que serão enviados ao Tribunal de Justiça é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, por meio de votação.

A este colunista foi repassada informação de que entre os concorrentes mais cotados para a lista sêxtupla do Ministério Público do Tocantins estão Ana Paula, Breno Simonassi, João Rodrigues, José Demóstenes, Leila Magalhães, Luciano Casaroti, Maria Cotinha e Ricardo Vicente. Aguardemos as próximas cenas.