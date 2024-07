Em sustentação oral no Tribunal de Justiça do Paraná o advogado e ex-presidente da OAB/PR, José Augusto de Noronha, defendeu as mulheres e disse que “elas não estão correndo atrás de homem”. Isso foi para responder ao desembargador Luis Cesar de Paula Espíndola, que criticou o feminismo e disse que “as mulheres estão loucas atrás dos homens e elas é que os estão assediando”.,

O advogado disse que é pai de duas filhas, vive com a esposa e uma enteada e que nenhuma delas está “louca atrás de homem”. E acrescentou: “No meu escritório a maioria são mulheres e nunca ouvi isso, que elas estivessem loucas atrás de homens. A OAB é formada, na maioria, hoje, no Brasil e no Paraná, por mulheres, e nenhuma está louca atrás de homem”.